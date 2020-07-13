В Сочи в аварии с автобусом пострадали два ребенка

Авария в Лазаревском районе. Фото: ГИБДД Сочи

Авария случилась в Лазаревском районе Сочи в 14:15 13 июля. На дороге «Джубга – Сочи» водитель рейсового автобуса ПАЗ вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с Ладой Ларгус.

- Водитель автобуса на правом закруглении мокрой дороги не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Лада, - говорят в ГИБДД Сочи. - В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних - одному 7 лет, другому – 12. А также пассажир и водитель Лады.

Детям помощь врачей была оказана на месте, они отделались легкими царапинам и в больницу их не увезли. А вот тем, кто находился в легковушке, понадобилась помощь медиков.