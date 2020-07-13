На подъезде к Крымскому мосту у водителя нашли в машине пистолет

13 Июль 2020 2020-07-13T22:44:01+03:00

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На Кубани сотрудники Краснодарского филиала Минтранса России нашли пистолет в машине. Все произошло в станице Тамань на подъезде к Крымскому мосту.

- Была остановлена Нива. Водитель пояснил, что направляется на полуостров, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк. - Во время осмотра в салоне машины обнаружен травматический пистолет марки «Хорхе» 9-го калибра.

Никто бы и слова не сказал, если бы водитель предоставил все необходимые разрешительные документы. Но ни одного свидетельства у него с собой не было.

Нарушение зафиксировали. А самого водителя передали сотрудникам линейного отдела полиции Анапы, которые и продолжили разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU