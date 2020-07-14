2020-07-14T08:13:57+03:00
Общество

В школах Кубани на ЕГЭ дежурят около двух тысяч общественных наблюдателей

Они контролируют объективность ЕГЭ проведения экзамена
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае сейчас идет основной период сдачи ЕГЭ. На экзаменах в регионе задействовано около двух тысяч общественных наблюдателей. Они заранее прошли специальное обучение. В связи с пандемией коронавируса большинство наблюдателей работает в дистанционном формате.

– Чтобы обезопасить общественных наблюдателей, мы увеличили количество ситуационно-информационных центров. Сейчас более 200 специалистов уже из трех центров мониторят ситуацию в каждой аудитории, где проходит ЕГЭ, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани по вопросам ЕГЭ работает «горячая линия»: +7 (918) 189-99-02.

Напомним, 13 июля выпускники писали ЕГЭ по истории и физике. Экзамен сдавали более 10 тысяч человек. Следующий ЕГЭ будет по химии и обществознанию, он пройдет 16 июля

Ранее «Комсомолка» сообщала, что министерство образования Кубани разместило пробные версии ЕГЭ-2020. Также в крае организована дистанционная помощь выпускникам и их родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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