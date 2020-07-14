Температура воды в Черном море 14 июля 2020: теплее всего в Сочи, холоднее – в Анапе

14 Июль 2020 2020-07-14T09:03:50+03:00

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«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков, 14 июля температура воды во всех курортных городах опустилась на несколько десятых градусов по сравнению со вчерашним днем. А связывают такой факт специалисты с дождями – в регионе они идут уже несколько дней, в том числе и на побережье.

В Сочи температура моря держится на отметке 27,4 градуса. В Туапсе сегодня вода ровно 27 градусов. В Геленджике море 26,1 градус, а в Новороссийске – 25,8. Прохладнее всего 14 июля в море в Анапе – здесь температура моря 25,6 градуса. Напомним, что в Анапе и Сочи предупреждали о донных течениях – заходить глубоко в море нельзя.

В Азовском море сегодня не теплее. Температура воды тут на уровне с Черным морем. В Темрюке сегодня 26,6 градусов, а в Тамани – 25,6.

ИСТОЧНИК KP.RU