На Кубани работникам вернули 20-миллионный долг по зарплате

14 Июль 2020 2020-07-14T09:29:14+03:00

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Проблемы с выплатой зарплаты начались несколько месяцев назад в организации, которая занимается поиском и разведкой месторождений нефти и газа. Рабочие пожаловались в правоохранительные органы. К взысканию задолженности подключились приставы.

- Этим делом занимался судебный пристав-исполнитель Михаил Власенко. Он выявил дебиторскую задолженность, на которую наложил арест. А после того, как дебитор перечислил деньги организации, задолженность по заработной плате на общую сумму 20 миллионов рублей была выплачена взыскателям в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что житель Кубани задолжал по алиментам более полумиллиона рублей. Приставы арестовали два земельных участка, принадлежащих мужчине. Если в ближайшее время мужчина не закроет долг, поля будут проданы с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU