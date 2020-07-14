2020-07-14T10:12:21+03:00
Общество

В Краснодаре сделали дорожки к железнодорожному переходу на Новороссийской

Новые переходы появились в районе МЖК
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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По железнодорожному переходу в районе Масложиркомбината можно попасть с улицы Новороссийской и Шевченко в район стадиона «Кубань» и на улицу Володарского. ОАО «РЖД» перенесло переход на 100 метров от прежнего. При этом пути подхода оборудованы не были, что доставляло неудобство местным жителям.

Местные власти решили оборудовать дорожки. Здесь специалисты уложили тротуар. Работы сдали утром 14 июля.

- Оборудовано два участка: со стороны Новороссийской и со стороны Тихорецкой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за счет экономии власти отремонтируют в городе дополнительно два участка дороги. Работы начались по улицам Буденного и Красных Партизан. Дорожное покрытие планируется поменять здесь до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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