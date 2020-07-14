2020-07-14T10:41:12+03:00
Происшествия

Убийцы многодетной матери в Псебае не смогли обжаловать свой приговор

Савлению Никифорову и Максиму Бондаренко придется отбывать наказание в колонии
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Приговор, фактически ставящий крест на их жизни, убийцы Натальи Дмитриевой выслушивали спокойно.Приговор, фактически ставящий крест на их жизни, убийцы Натальи Дмитриевой выслушивали спокойно.Фото: Евгения ХИЛЬКО
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20-летний Савелий Никифоров и 18-летний Максим Бондаренко не смогли обжаловать свой приговор. Как удалось узнать «КП» - Кубань», третий апелляционный суд в Сочи подтвердил законность ранее вынесенного решения Краснодарского краевого суда.

Напомним, их отправили в колонию за убийство по предварительному сговору и изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера, совершенных с особой жестокостью. Никаких слов сожаления или раскаяния близкие Натальи Дмитриевой так и не услышали.

В октябре 2019 года из наказания на тот момент несовершеннолетнего душегуба суд вычел один месяц, дав 9 лет и 11 месяцев колонии. Причем, до своего 18-летия Максим Бондаренко провел 1 день в воспитательной колонии. Потом его перевели к взрослым осужденным. Со сроком второму - суд согласился с прокуратурой, постановив 19 лет строгача. Свою вину осужденные не признали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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