2020-07-14T11:08:29+03:00
Общество

МегаФон предложил абонентам Краснодарского края и Республики Адыгея новое качество голосовой связи

Апгрейд сети открывает клиентам компании целый ряд новых возможностей
Иван ЕГОРОВ
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МегаФон «запустил» голос в сетях LTE – теперь абоненты оператора смогут говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии. Голосовые вызовы по технологии VoLTE с высоким качеством передачи звука уже доступны жителям и гостям Краснодарского края и Республики Адыгея.

МегаФон, всероссийский оператор цифровых возможностей, запустил новые технологии передачи голосового трафика в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Теперь абоненты компании могут звонить и по сетям 4G (Voice over LTE).

Апгрейд сети открывает клиентам компании целый ряд новых возможностей. Так, благодаря VoLTE можно звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. При этом голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения, и в лучшем качестве. Соединение устанавливается всего за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.

«Возможность совершать голосовые вызовы без переключения в сети 2G/3G не только позволяет во время звонка пользоваться самым быстрым интернетом, но и значительно экономит ресурс аккумулятора смартфона. Новый сервис будет доступен большинству жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Теперь наши абоненты смогут разговаривать по телефону с кристально чистым звуком и, что особенно важно в нынешней ситуации, максимально комфортно заменять живое общение цифровым», — комментирует директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для звонков на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города. При этом качество голосовой связи VoLTE будет лучше, если собеседник также использует данную технологию. Услуги поддерживаются большинством современных смартфонов и включаются автоматически либо в настройках сотовой связи гаджета.

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