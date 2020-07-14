14 Июль 2020 2020-07-14T11:42:39+03:00

В Сочи за рулем такси задержали пьяную женщину. Фото: архив КП

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В Сочи сотрудники госавтоинспекции задержали таксистку в состоянии алкогольного опьянения. Женщина была за рулем машины одного из транспортных агрегаторов.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как пишут пользователи социальных сетей, инцидент произошёл 11 июля на трассе Адлер-Красная Поляна. Машина двигалась из горного кластера в сторону моря. Судя по кадрам видео, такси совершило обгон грузовика по встречной полосе, через сплошную линию разметки.

Автомобиль отправлен на штраф-стоянку, на женщину-водителя составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU