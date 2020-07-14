В Сочи за рулем такси задержали пьяную женщину
В Сочи сотрудники госавтоинспекции задержали таксистку в состоянии алкогольного опьянения. Женщина была за рулем машины одного из транспортных агрегаторов.
- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Как пишут пользователи социальных сетей, инцидент произошёл 11 июля на трассе Адлер-Красная Поляна. Машина двигалась из горного кластера в сторону моря. Судя по кадрам видео, такси совершило обгон грузовика по встречной полосе, через сплошную линию разметки.
Автомобиль отправлен на штраф-стоянку, на женщину-водителя составлен административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU