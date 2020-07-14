2020-07-14T11:42:39+03:00
Общество

В Сочи за рулем такси задержали пьяную женщину

Машина совершила обгон по встречной полосе
Зоя ВИШНЕВАЯ
Поделиться:
В Сочи за рулем такси задержали пьяную женщину. Фото: архив КПВ Сочи за рулем такси задержали пьяную женщину. Фото: архив КП
Изменить размер текста:

В Сочи сотрудники госавтоинспекции задержали таксистку в состоянии алкогольного опьянения. Женщина была за рулем машины одного из транспортных агрегаторов.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как пишут пользователи социальных сетей, инцидент произошёл 11 июля на трассе Адлер-Красная Поляна. Машина двигалась из горного кластера в сторону моря. Судя по кадрам видео, такси совершило обгон грузовика по встречной полосе, через сплошную линию разметки.

Автомобиль отправлен на штраф-стоянку, на женщину-водителя составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре женщина одним ударом ножа убила бывшего мужа
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
Аэропорт Краснодара вновь заработал в штатном режиме
В Краснодаре ремонтируют один из старейших Домов культуры
Сразу в 4 раза вырос в июне спрос на услуги Кадастровой палаты края
В Краснодаре разыскивается вооруженный грабитель
В Сочи ко дню рождения села Измайловка готовят подарок
Депутаты ЗСК обсудили вопросы очередной сессии краевого парламента
В Заксобрании Кубани состоялось Общее собрание Совета молодых депутатов Краснодарского края
Все рейсы задержаны: аэропорт Краснодара эвакуировали из-за сообщения о минировании
Жителей Краснодара кроссовки интересовали больше, чем квартиры
В Сочи за рулем такси задержали пьяную женщину
В Новопокровском районе три ДК получили новое оборудование
МегаФон предложил абонентам Краснодарского края и Республики Адыгея новое качество голосовой связи
В Анапе запретили заходить в море
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 14 июля 2020 увеличилось на 62
Убийцы многодетной матери в Псебае не смогли обжаловать свой приговор
В Геленджике в море утонул 20-летний парень
В Сочи сгорела пристройка к частному дому