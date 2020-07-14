2020-07-14T11:46:17+03:00
Общество

Жителей Краснодара кроссовки интересовали больше, чем квартиры

«Авито» опубликовало топ самых поисковых запросов
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: avito.ruФото: avito.ru
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Запросы жителей кубанской столицы в целом совпадают с федеральными. Эксперты «Авито» рассказали, что краснодарцы во втором квартале этого года больше всего интересовались кроссовками, домами и арендой.

- Запрос «работа» для жителей Краснодара оказался на четвертом месте, на пятой строчке рейтинга – «квартира», далее идут «квартира», «сандали», «велосипед», «босоножки», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» о частых запросах специалисты.

В это время в топ поисковых запросов россиян на первые три места вышли дом, велосипед и холодильник. Стоит отметить, что запрос «дом» для жителей страны был лидером и в первом квартале.

Эксперты отмечают, что в 6 раз активнее, чем год назад, искали «инкубатор для яиц». А в 4 раза выросли запросы «продажа лошадей», «качели гнездо» и «тент шатер для дачи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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