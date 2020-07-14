Все рейсы задержаны: аэропорт Краснодара эвакуировали из-за сообщения о минировании

14 Июль 2020 2020-07-14T11:52:40+03:00

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Инцидент произошел утром 14 июля в аэропорту Краснодара. По словам очевидцев, на аэровокзале по громкоговорителю сообщили об эвакуации. Всех пассажиров, которые находились в самолетах, готовящихся к отправлению, вывели на улицу. Также люди покинули здание терминала.

- Нас попросили экстренно покинуть помещение, - говорят пассажиры.

Как стало известно, причиной ЧП стало сообщение о минировании аэропорта.

Аэропорт Краснодара эвакуировали из-за сообщения о минировании Видео: Наталья Пьянова.

- В 10:46 в одну из служб аэропорта Краснодар поступило сообщение о возможном минировании воздушных судов на стоянке и здания аэропорта, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского аэропорта. - Всего эвакуировано около 800 человек.

На данный момент на перроне проводят обследование пять самолетов. Все рейсы задержаны.

- На месте работает оперативная группа с кинологом, - добавляют в пресс-службе краснодарского аэропорта. - Все службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности и взаимодействуют со службами МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU