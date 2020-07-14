2020-07-14T11:52:40+03:00
Происшествия

Все рейсы задержаны: аэропорт Краснодара эвакуировали из-за сообщения о минировании

На месте работает оперативная группа с кинологом
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
Изменить размер текста:

Инцидент произошел утром 14 июля в аэропорту Краснодара. По словам очевидцев, на аэровокзале по громкоговорителю сообщили об эвакуации. Всех пассажиров, которые находились в самолетах, готовящихся к отправлению, вывели на улицу. Также люди покинули здание терминала.

- Нас попросили экстренно покинуть помещение, - говорят пассажиры.

Как стало известно, причиной ЧП стало сообщение о минировании аэропорта.

Аэропорт Краснодара эвакуировали из-за сообщения о минировании Видео: Наталья Пьянова.

- В 10:46 в одну из служб аэропорта Краснодар поступило сообщение о возможном минировании воздушных судов на стоянке и здания аэропорта, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского аэропорта. - Всего эвакуировано около 800 человек.

На данный момент на перроне проводят обследование пять самолетов. Все рейсы задержаны.

- На месте работает оперативная группа с кинологом, - добавляют в пресс-службе краснодарского аэропорта. - Все службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности и взаимодействуют со службами МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре женщина одним ударом ножа убила бывшего мужа
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
Аэропорт Краснодара вновь заработал в штатном режиме
В Краснодаре ремонтируют один из старейших Домов культуры
Сразу в 4 раза вырос в июне спрос на услуги Кадастровой палаты края
В Краснодаре разыскивается вооруженный грабитель
В Сочи ко дню рождения села Измайловка готовят подарок
Депутаты ЗСК обсудили вопросы очередной сессии краевого парламента
В Заксобрании Кубани состоялось Общее собрание Совета молодых депутатов Краснодарского края
Все рейсы задержаны: аэропорт Краснодара эвакуировали из-за сообщения о минировании
Жителей Краснодара кроссовки интересовали больше, чем квартиры
В Сочи за рулем такси задержали пьяную женщину
В Новопокровском районе три ДК получили новое оборудование
МегаФон предложил абонентам Краснодарского края и Республики Адыгея новое качество голосовой связи
В Анапе запретили заходить в море
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 14 июля 2020 увеличилось на 62
Убийцы многодетной матери в Псебае не смогли обжаловать свой приговор
В Геленджике в море утонул 20-летний парень
В Сочи сгорела пристройка к частному дому