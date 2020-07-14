Все рейсы задержаны: аэропорт Краснодара эвакуировали из-за сообщения о минировании
Инцидент произошел утром 14 июля в аэропорту Краснодара. По словам очевидцев, на аэровокзале по громкоговорителю сообщили об эвакуации. Всех пассажиров, которые находились в самолетах, готовящихся к отправлению, вывели на улицу. Также люди покинули здание терминала.
- Нас попросили экстренно покинуть помещение, - говорят пассажиры.
Как стало известно, причиной ЧП стало сообщение о минировании аэропорта.
Аэропорт Краснодара эвакуировали из-за сообщения о минировании Видео: Наталья Пьянова.
- В 10:46 в одну из служб аэропорта Краснодар поступило сообщение о возможном минировании воздушных судов на стоянке и здания аэропорта, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского аэропорта. - Всего эвакуировано около 800 человек.
На данный момент на перроне проводят обследование пять самолетов. Все рейсы задержаны.
- На месте работает оперативная группа с кинологом, - добавляют в пресс-службе краснодарского аэропорта. - Все службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности и взаимодействуют со службами МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU