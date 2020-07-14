14 Июль 2020 2020-07-14T11:55:59+03:00

Оно прошло в 15-й раз

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В Заксобрании Кубани состоялось Общее собрание Совета молодых депутатов Краснодарского края. В его работе приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев, спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, представитель ЗСК в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Бекетов, депутат ГД РФ Дмитрий Ламейкин, депутаты Заксобрания.

Общее собрание – это ежегодный форум, на котором парламентарии со всего края, не достигшие 35 лет, обмениваются опытом, обсуждают свою работу со старшими коллегами, строят планы дальнейшей деятельности. В этом году Общее собрание юбилейное – оно проходит в 15-й раз.

Совет молодых депутатов насчитывает более 1500 человек. В условиях пандемии законотворцы активно помогали ветеранам, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, занимались сбором и доставкой продуктов, лекарств, средств дезинфекции.

- Нам нужен ваш талант, ваша неугомонность, неравнодушие. Мы делаем ставку на вас, молодежь, потому что вы активны, современны, способны достигать новых целей, – обратился глава региона Вениамин Кондратьев к молодым депутатам.

За 15 лет цели и задачи Совета стали гораздо шире, а опыт работы в условиях пандемии показал, что молодые депутаты трудностей не боятся.

- Совет молодых депутатов стал настоящей кузницей кадров. Сорок пять человек, выходцев из Совета, перешли на руководящие должности разного уровня. Вы должны заниматься развитием экономики и малого бизнеса в своих территориях, оказывать реальную помощь людям, - напутствовал молодых коллег Юрий Бурлачко.

Далее состоялась церемония награждения наиболее активных членов совета молодых депутатов. В число призеров вошли представители Красноармейского, Кореновского, Динского районов и Краснодара. Награды лидерам вручили Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU