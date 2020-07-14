Депутаты ЗСК обсудили вопросы очередной сессии краевого парламента

14 Июль 2020 2020-07-14T11:59:15+03:00

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Под руководством спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось еженедельное планерное совещание, на котором депутаты обсудили вопросы очередной сессии краевого парламента. В проект повестки предстоящего пленарного заседания уже включено более 30 вопросов.

Так, региональные госпрограммы дополнятся мероприятиями по поддержке самозанятых. Инициатива обусловлена введением на территории Краснодарского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Проектом закона устанавливается, что мероприятия по поддержке физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяющих данный налоговый режим, включаются в государственные программы Краснодарского края в области развития малого и среднего предпринимательства.

При этом закрепляется право органов госвласти Краснодарского края наряду с мерами поддержки, предусмотренными федеральным законодательством, оказывать самозанятым иные формы помощи за счет средств краевого бюджета.

Также кубанские парламентарии приняли решение обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой по внесению изменений в статью 57 Жилищного кодекса РФ, которой регулируются вопросы предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся.

Данным законопроектом депутаты предлагают предусмотреть возможность предоставления гражданам жилья по договору социального найма не только в границах населенного пункта по месту их жительства, но и другого, входящего в состав муниципального образования, на территории которого они проживают в данный момент. При этом даже неоднократные отказы граждан от жилого помещения в границах другого населенного пункта не будут являться основанием для отказа в предоставлении им иных жилых помещений по договору соцнайма.

- Принятие этого законопроекта будет способствовать решению жилищных вопросов большего количества нуждающихся в жилье граждан, в том числе малоимущих, - сказал Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU