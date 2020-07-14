2020-07-14T12:03:48+03:00
Происшествия

В Краснодаре разыскивается вооруженный грабитель

Он совершил разбойное нападение на банк
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: УМВД по КраснодаруФото: УМВД по Краснодару
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В дежурную часть краевого центра поступило сообщение о грабителе. Сотрудница банка на улице Федора Лузана рассказала, что, угрожая оружием, неизвестный мужчины потребовал деньги из кассы.

- Он получил талончик и через защитное стекло показал записку. На бумажке было написано, что это ограбление, - дрожащим голосом заявила полицейским девушка.

На место выехали оперативники. Оказалось, что грабитель скрылся без денег после того, как сотрудница финансового учреждение спокойно отказала отдать деньги из кассы.

Фото: УМВД по Краснодару

Фото: УМВД по Краснодару

Но злоумышленника все равно объявили в розыск.

- Полиция устанавливает личность гражданина, причастного к совершению разбойного нападения на банк. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Стражи порядка просят граждан, располагающих какой-либо информацией о личности или местонахождении указанного мужчины, сообщить по телефонам: 8 (861) 268-40-45, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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