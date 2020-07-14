2020-07-14T13:50:00+03:00
Экономика

ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»

Мероприятие состоится 15-16 июля
Иван ЕГОРОВ
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ВТБ проведет бесплатную онлайн-конференцию «Продукты и продажи» для предпринимателей. Мероприятие состоится 15-16 июля на площадке образовательной платформы банка «Ближе к делу». В ходе конференции эксперты — владельцы бизнеса и действующие тренеры-консультанты по продажам — расскажут, как продавать в различных экономических условиях и поделятся опытом создания успешных в продажах продуктов.

Первый день конференции будет посвящен продуктам, где спикеры расскажут о том, как выбрать нишу для бизнеса, сформулировать уникальное торговое предложение, удачно «упаковать» продукт и тем самым выгодно отстроиться от конкурентов. Во второй день конференции речь пойдет о продажах, способах увеличения среднего чека, выстраивании воронки продаж, усилении предложения с помощью различных инструментов, а также о поиске хороших продающих сотрудников.

Среди спикеров конференции:

Сергей Азимов, эксперт из ТОП-20 лучших бизнес-тренеров России по продажам;

Алексей Брешин, представитель компании Visa;

Павел Боревич, основатель Digital-агентства Gradus°;

Кристина Петрухнова, основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект»;

Дмитрий Ковпак, эксперт №1 в теме ведения бизнеса с Китаем, основатель China Business Forum;

Наталья Громова, эксперт по HR и рекрутингу платформы HRspace (HH.ru);

Настасья Белочкина, сооснователь конструктора и визуализатора криптов продаж Hyper-Script.ru.

«В рамках всесторонней поддержки предпринимателей мы стремимся предоставить им доступ к полезному контенту, который поможет им эффективно развивать дело. Это уже третья конференция, которую в этом году мы дистанционно проводим для представителей бизнеса, каждое из предыдущих двух мероприятий собрало более 300 предпринимателей со всей страны. В рамках новой встречи начинающие предприниматели найдут для себя понятные инструкции для старта, а бизнесмены с опытом смогут по-новому взглянуть на свой продукт», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

Конференция «Продукты и продажи» пройдет 15-16 июля с 14:00 до 17:00 в онлайн-формате на информационно-образовательной платформе ВТБ «Ближе к делу». На портале предпринимателям доступно бесплатное обучение от профессионалов рынка как в режиме онлайн-формата, так и в записи, а также статьи на самые актуальные бизнес-темы.

Подключиться к мероприятию можно в любой момент из любой точки страны и мира, выбрав в расписании интересующее выступление. Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.

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