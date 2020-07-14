2020-07-14T13:52:12+03:00
Общество

В Краснодаре женщина одним ударом ножа убила бывшего мужа

После развода бывшие супруги продолжали проживать вместе
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Женщина убила бывшего мужа ножом в Краснодаре. Фото СК РФЖенщина убила бывшего мужа ножом в Краснодаре. Фото СК РФ
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Бывшие супруги после расторжения брака продолжали жить вместе в квартире в доме на улице Сахалинской в Краснодаре.

В ночь на 14 июля 2020 года между ними произошел серьезный конфликт по бытовым причинам.

Тем не менее, вроде бы обычная размолвка привела к трагическим последствиям. 42-летняя женщина ударила своего ровесника и бывшего мужа ножом в шею.

Крики раненого мужчины услышали соседи, которые вызвали медиков «Скорой» и полицию. Несмотря на оказанную врачами помощь, мужчина в результате ножевого ранения умер на месте.

- Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она подозревается в убийстве бывшего супруга (ч.1 ст.105 УК РФ).

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, с учетом обстоятельств произошедшего, в отношении подозреваемой будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза,-сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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