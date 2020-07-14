2020-07-14T14:49:42+03:00
Общество

На ремонт дорог в Крыловском районе Кубани потратят 56 миллионов рублей

Деньги выделяются из краевого бюджета
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Дорога в Крыловском районе Кубани. Фото администрации ККДорога в Крыловском районе Кубани. Фото администрации КК
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проводит рабочий день в Крыловском районе края.

Здесь глава региона побывал на объездной дороге в районе станицы Октябрьской.

Новый участок трасс протяженностью 4 километра, введенный в эксплуатацию в конце 2019 года, стал объездным для отрезка платной трассы М-4 на территории муниципалитета. Теперь грузовикам не нужно заезжать в станицу, к тому же на местных дорогах снизилась аварийность.

На проведение строительных работ было выделено около 160 миллионов рублей.

– Это необходимое условие развития края. Когда дорога проходила через населенный пункт, это было опасно, прежде всего, для детей. И я благодарен тем жителям, которые обратились с просьбой сделать этот участок – вопрос нужно было решать давно, – отметил губернатор.

За деньги краевого бюджета в последние 5 лет в Крыловском районе отремонтировано, реконструировано и построено почти 30 километров трасс .

Эта работа продолжается и в 2020 году. На дорожные работы направлено более 56 млн рублей. Деньги пойдут на ремонт 13 участков улиц в семи населенных пунктах района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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