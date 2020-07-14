2020-07-14T16:07:28+03:00
Общество

На Кубани валовой сбор зерновых достиг 7,7 миллионов тонн

Власти региона видят в этом заслугу местных ученых
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Валовой сбор зерновых на Кубани составил около 7,7 миллионов тонн. Фото администрации ККВаловой сбор зерновых на Кубани составил около 7,7 миллионов тонн. Фото администрации КК
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Заслугой кубанских ученых назвал достойный урожай зерновых этого года глава региона Вениамин Кондратьев.

- Это заслуга кубанских ученых, что край в таких сложных погодных условиях остался с хлебом. Достигнута урожайность, которую мы даже не планировали, но получили благодаря селекционерам и селянам. Кубань будет с хлебом, – отметил Вениамин Кондратьев во время посещения Крыловского района региона.

На 90% площадей в районе уборочная уже завершена . Здесь добились рекордной урожайности в более чем 48 центнеров с гектара.

Всего же в регионе валовой сбор в этом году составил более 7,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе 6,5 млн тонн пшеницы.

В крае все еще продолжается уборка озимой и яровой пшеницы, а также ярового ячменя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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