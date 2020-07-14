На Кубани валовой сбор зерновых достиг 7,7 миллионов тонн
Заслугой кубанских ученых назвал достойный урожай зерновых этого года глава региона Вениамин Кондратьев.
- Это заслуга кубанских ученых, что край в таких сложных погодных условиях остался с хлебом. Достигнута урожайность, которую мы даже не планировали, но получили благодаря селекционерам и селянам. Кубань будет с хлебом, – отметил Вениамин Кондратьев во время посещения Крыловского района региона.
На 90% площадей в районе уборочная уже завершена . Здесь добились рекордной урожайности в более чем 48 центнеров с гектара.
Всего же в регионе валовой сбор в этом году составил более 7,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе 6,5 млн тонн пшеницы.
В крае все еще продолжается уборка озимой и яровой пшеницы, а также ярового ячменя.
ИСТОЧНИК KP.RU