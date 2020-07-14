Житель Дона задержан за мошенничество при покупке КАМАЗа на Кубани

Мужчина задержан за мошенничество при покупке КАМАЗа. Фото ГУ МВД по краю

В дежурную часть полиции в Тихорецком районе с заявлением обратилась местная жительница.

Женщина рассказала, что решила продать свой КАМАЗ с полуприцепом и разместила объявление об этом в Интернете.

На предложение быстро откликнулся 63-летний житель Ростовской области. Он согласился купить грузовик в рассрочку. Сошлись на сумме в 635 тысяч рублей. При этом каждый взнос должен был по договору составлять 50 тысяч.

Мужчина забрал грузовик и исправно внес первый взнос по рассрочке. Однако, затем покупатель пропал вместе с КАМАЗом, и перестал выходить на связь. Денег от него больше не поступало.

Оперативники установили местонахождение подозреваемого. Мужчину полицейские задержали у него дома в Ростовской области и доставили в отдел полиции по Тихорецкому району.

Там мужчина и рассказал, что грузовой автомобиль разобрал на запчасти , которые продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

- Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,-сообщает ГУ МВД по краю.