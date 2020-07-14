2020-07-14T16:29:41+03:00
Общество

С Кубани в Архангельскую область на поезде доставили раритетный советский танк

Для перевозки тяжелой бронемашины потребовался специальный состав
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Танк ИС-3 перевезли на поезде с Кубани в Архангельскую область. Фото РЖДТанк ИС-3 перевезли на поезде с Кубани в Архангельскую область. Фото РЖД
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Специальный железнодорожный состав пришлось выделить РЖД для перевозки из Краснодарского края в музей боевой техники времен Великой Отечественной войны раритетного советского танка ИС-3.

Четырехместная боевая машина, созданная советскими конструкторами в начале 1945 года, весит почти 46 тонн. Для своего времени это был прорывной проект. ИС-3 использовался в армиях разных стран мира вплоть до начала 1970-х.

В честь 75-летия Победы танк восстановлен в станице Кущёвской в цехах предприятия, специализирующегося на ремонте бронетехники.

- Танк был доставлен со станции Кущёвка до станции Костылево, где его перегрузили на автотранспорт и отправили в поселок Березник Архангельской области, - сообщает пресс-служба РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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