2020-07-14T16:33:09+03:00
Общество

В Сочи спасли редкую краснокнижную черепаху

Рептилию на своем дачном участке обнаружил местный житель
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи спасли краснокнижную черепаху. Рептилию на своем дачном участке обнаружил житель Лазаревского района и обратился в природоохранную организацию. Как оказалось это особо ценный экземпляр - средиземноморская черепаха Никольского. Животное занесено в Международную Красную книгу. «Мы забрали черепаху и отвезли ее в безопасное место – к сородичам. Каждая особь этого вида сейчас на вес золота», — сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев. Он напомнил, что в нацпарке обитает два вида черепах — это средиземноморская черепаха Никольского и колхидская болотная. По оценкам специалистов их не более 200 особей. Одновременно на курорте увеличивается популяция североамериканской красноухой черепахи. Эти животные были завезены в Сочи и теперь занимают места обитания аборигенных рептилий.В Сочи спасли краснокнижную черепаху. Рептилию на своем дачном участке обнаружил житель Лазаревского района и обратился в природоохранную организацию. Как оказалось это особо ценный экземпляр - средиземноморская черепаха Никольского. Животное занесено в Международную Красную книгу. «Мы забрали черепаху и отвезли ее в безопасное место – к сородичам. Каждая особь этого вида сейчас на вес золота», — сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев. Он напомнил, что в нацпарке обитает два вида черепах — это средиземноморская черепаха Никольского и колхидская болотная. По оценкам специалистов их не более 200 особей. Одновременно на курорте увеличивается популяция североамериканской красноухой черепахи. Эти животные были завезены в Сочи и теперь занимают места обитания аборигенных рептилий.
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В Сочи спасли краснокнижную черепаху. Рептилию на своем дачном участке обнаружил житель Лазаревского района и обратился в природоохранную организацию.

Как оказалось это особо ценный экземпляр - средиземноморская черепаха Никольского. Животное занесено в Международную Красную книгу.

«Мы забрали черепаху и отвезли ее в безопасное место – к сородичам. Каждая особь этого вида сейчас на вес золота», — сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.

Он напомнил, что в нацпарке обитает два вида черепах — это средиземноморская черепаха Никольского и колхидская болотная. По оценкам специалистов их не более 200 особей. Одновременно на курорте увеличивается популяция североамериканской красноухой черепахи. Эти животные были завезены в Сочи и теперь занимают места обитания аборигенных рептилий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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