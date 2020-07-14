В Сочи спасли редкую краснокнижную черепаху

14 Июль 2020 2020-07-14T16:33:09+03:00

В Сочи спасли краснокнижную черепаху. Рептилию на своем дачном участке обнаружил житель Лазаревского района и обратился в природоохранную организацию. Как оказалось это особо ценный экземпляр - средиземноморская черепаха Никольского. Животное занесено в Международную Красную книгу. «Мы забрали черепаху и отвезли ее в безопасное место – к сородичам. Каждая особь этого вида сейчас на вес золота», — сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев. Он напомнил, что в нацпарке обитает два вида черепах — это средиземноморская черепаха Никольского и колхидская болотная. По оценкам специалистов их не более 200 особей. Одновременно на курорте увеличивается популяция североамериканской красноухой черепахи. Эти животные были завезены в Сочи и теперь занимают места обитания аборигенных рептилий.

Изменить размер текста: A A

В Сочи спасли краснокнижную черепаху. Рептилию на своем дачном участке обнаружил житель Лазаревского района и обратился в природоохранную организацию.

Как оказалось это особо ценный экземпляр - средиземноморская черепаха Никольского. Животное занесено в Международную Красную книгу.

«Мы забрали черепаху и отвезли ее в безопасное место – к сородичам. Каждая особь этого вида сейчас на вес золота», — сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.

Он напомнил, что в нацпарке обитает два вида черепах — это средиземноморская черепаха Никольского и колхидская болотная. По оценкам специалистов их не более 200 особей. Одновременно на курорте увеличивается популяция североамериканской красноухой черепахи. Эти животные были завезены в Сочи и теперь занимают места обитания аборигенных рептилий.

ИСТОЧНИК KP.RU