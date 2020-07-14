2020-07-14T16:52:08+03:00
Общество

На Кубани полиция поймала браконьера за незаконной ловлей длиннопалых раков

Ущерб от действий мужчины составил более 50 тысяч рублей
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Длиннопалый рак. Фото ГУ МВД по краю.Длиннопалый рак. Фото ГУ МВД по краю.
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Отправляясь на отлов в промышленных количествах длиннопалых раков в лимане Малый Орлиный, житель Приморско-Ахтарского района явно не подозревал, что может быть пойман на браконьерстве.

К моменту прибытия полицейского патруля он уже так увлекся , что при помощи сотен запрещенных законом раколовок выловил более 220 раков.

Полицейские задержали браконьера. Ущерб природе от его действий составил более 50 тысяч рублей.

- Сейчас отделом дознания полиции по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. На период производства дознания мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Кубани полиция поймала браконьера за незаконной ловлей длиннопалых раков
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