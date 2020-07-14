Прокуроры на Кубани в первом полугодии 2020 года помогли вернуть работникам 244 миллиона рублей долгов по зарплате

14 Июль 2020 2020-07-14T17:49:12+03:00

В Краснодаре подвели итоги работы прокуратуры региона в первом полугодии. Фото прокуратура КК

В Краснодаре подвели итоги работы прокуратуры за 6 последних месяцев

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В краевой прокуратуре подвели итоги работы в первом полугодии текущего года. Заседание региональной коллегии прошло с участием заместителя генпрокурора РФ Андрея Кикотя.

Сотрудники прокуратуры особо отметили важность деятельности ведомства в период распространения коронавирусной инфекции и работы в это время медицинских учреждений региона.

- В результате прокурорского вмешательства удалось предотвратить неэффективное, незаконное расходование и хищение бюджетных средств на сумму свыше 110 млн. руб. Погашена просроченная задолженность по договорам, заключенным учреждениями здравоохранения края за счет средств обязательного медицинского страхования, на сумму свыше 52 миллионов рублей,- сообщает прокуратура края.

Серьезное распространение в период карантина получили и случаи невыплаты зарплаты сотрудникам предприятий. Отстаивая интересы граждан, прокуроры городов и районов региона обеспечили выплату работникам долгов по зарплате в размере 244 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU