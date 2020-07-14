На Кубани проверили работу джиппинговых предпринимателей

14 Июль 2020 2020-07-14T18:22:52+03:00

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На курортах Кубани специальная административная комиссия проверила работу предпринимателей, предлагающих туристам услуги джиппинга - поездок на внедорожниках по пересеченной местности.

По итогам рейда составлено шесть протоколов об административных правонарушениях.

По данным регионального министерства курортов и туризма, сейчас в крае на вполне легальных основаниях работает лишь один разрешенный туристический маршрут на джипах.

Он называется «Тайны Геленджика» и проходит по живописным местам курорта. На этом маршруте отдыхающим гарантируется безопасность без нарушений экологических норм.

Остальные маршруты джиппинга находятся в буквальном смысле вне закона. Такие поездки весьма опасны для здоровья и даже жизни туристов. Нелегальные «джиперы» в Туапсе,Сочи и Геленджике вместе со своими пассажирами часто попадают в аварии, иногда с трагическим исходом.

– Представители этого полукриминального бизнеса зачастую выпускают на маршрут неисправные автомобили, уничтожают уникальную природу горных районов. Я призываю всех наших гостей разумно относиться к выбору развлечений во время своего путешествия. Даже если вы любите экстрим, на наших курортах есть множество легальных способов провести время и устроить себе яркий, незабываемый отдых, – отметила министр курортов края Светлана Балаева.

ИСТОЧНИК KP.RU