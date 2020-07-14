В Краснодаре открылась выставка фоторабот Виктора Мальчевского

14 Июль 2020 2020-07-14T19:00:06+03:00

В экспозиции — фотографии журналиста и писателя из разных стран мира

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В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 14 июля открылась выставка фото работ известного кубанского журналиста Виктора Мальчевского.

Фотопроект под названием «Выставка пойманных моментов» включает в себя портреты, пейзажи и репортажные снимки, сделанные Виктором во время путешествий в Индии, США, Нидерландах, Бельгии, Чехии, Италии, Испании, Турции, Египта, Грузии и Армении.

Экспозиция показывает, как Виктор видел мир посредством фотокамеры, что он чувствовал при этом и что хотел донести до зрителя.

- Раскрывая красоту, которая часто остается незамеченной в погоне туристов за экскурсоводами, автор стремился передать эмоции и переживания людей, которые встречались ему в поездках, вдохновить внимательного зрителя на путешествия и на создание собственных шедевров», — сообщает пресс-служба Минкульта Кубани.

Безвременно ушедший из жизни в июне этого года Виктор Мальчевский — заслуженный журналист Кубани, писатель, общественный деятель, фотохудожник и путешественник.

Занимал должность замруководителя «НТК» (теперь — «Кубань-24»), работал гендиректором телеканала «Домашний-Краснодар», в Общественной палате Краснодарского края, в Благотворительном фонде помощи детям «Край добра». Последние пять лет он руководил радиостанцией «Казак ФМ».

ИСТОЧНИК KP.RU