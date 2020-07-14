Ливень в Адыгее 14 июля: пострадало имущество 838 человек

14 Июль 2020 2020-07-14T21:09:06+03:00

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14 июля сильный дождь привел к печальным последствиям и в Адыгее. Больше всего из-за ливня пострадал поселок Яблоновский Тахтамукайского района. Залповый ливень сначала подтопил около 20 частных домов, которые находились в низменности. Вода доходила почти по колено.

01_mchs_ra Ликвидация последствий сильного дождя в поселке Яблоновском

- Сброс воды по Чибийскому каналу позволил стабилизировать ситуацию, - сказал вице-премьер республики Вячеслав Сапиев.

Позже стало известно, что число пострадавших домов выросло. По последним данным, из-за непогоды подтоплено 270 дворов, около 70 частных домов.

Сотрудники МЧС вместе с администрацией сельского поселения ведут работы по откачке воды. Техника распределена по секторам.

Фото: ГУ МЧС по Адыгее.

- Всего задействовано 10 единиц техники и 22 человека, в том числе от МЧС России - пять спецмашин и 12 спасателей, - уточняют в «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

ИСТОЧНИК KP.RU