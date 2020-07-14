2020-07-14T22:02:50+03:00
Общество

Главный архитектор Краснодара написала заявление в полицию из-за поступающих угроз

По словам Натальи Машталир, незнакомый мужчина оскорблял ее из-за Генплана
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: facebook.com/mashtalir.nataliaФото: facebook.com/mashtalir.natalia
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Главный архитектор кубанской столицы Наталья Машталир заявила об угрозах в свой адрес. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам сотрудницы администрации города, утром 14 июля у входа в здание мэрии к ней подошел незнакомец. Мужчина стал жаловаться на, что не может записаться к ней на прием, чтобы обсудить проект Генплана Краснодара.

- Этим вопросом у нас занимается другой заместитель директора, который по этому вопросу может предметно проконсультировать, - написала Наталья Машталир. - Я посоветовала обратиться к нему, либо внести свои предложения с помощью онлайн-сервиса или на одной из экспозиций, где выставлен проект.

После этого, по словам чиновницы, мужчина стал оскорблять ее и угрожать. Все время, пока Наталья Машталир была в здании мэрии Краснодара, незнакомец поджидал ее. Она даже попросила коллегу сопроводить ее по дороге на встречу. Но скандалист догнал ее на машине и продолжил угрожать.

- Мне пришлось вернуться на работу, - сказала главный архитектор города, добавив, что после этого неприятного случая обратилась с заявлением в полицию, так как почувствовала угрозу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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