Сгубила алчность: Экс-глава санатория в Туапсинском районе вернет похищенные у государства 280 млн рублей

14 Июль 2020 2020-07-14T23:18:06+03:00

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За 9 лет у руля санатория в Туапсинском районе Александр Сафонов успел накупить больше 40 объектов недвижимости и семь элитных иномарок. О том, что покупки главы здравницы незаконные стало понятно, когда на этом посту его сменил другой человек. Новый руководитель решил навести порядок в документах.

Во время ревизии выяснилось, что прежний начальник ежегодно закупал закупал у юридических и физических лиц сжиженный газ. Вот только заказывал он в три раза больше, чем требовалось на отопление санатория. Разницу от сделки он клал себе в карман. При этом, как полагает следствие, он составлял фиктивные документы, где указывал недостоверные данные. В итоге, за хищение 20 миллионов на него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», которое расследуется.

Позднее выяснилось, что за 9 лет руководства Александр Сафонов неоднократно похищал деньги, предназначенные для нужд здравницы.

- На них он приобрел 44 дорогостоящих объекта недвижимости на Кубани и в Москве, а также семь автомобилей общей стоимостью свыше 280 миллионов рублей, - говорят в Генпрокуратуре РФ.

Доказать, что все покупки приобретены на деньги, заработанные честным трудом, Александр Сафонов не смог. За 9 лет на должности главы санатория он заработал всего 7,5 миллиона рублей. Поэтому ему придется вернуть похищенное.

Прикубанский районный суд постановил передать государству имущество экс-главы на 280 миллионов рублей. Правда, это решение он может еще обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU