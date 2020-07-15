2020-07-15T07:49:50+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Красных Партизан изменят схему движения

Новые правила начали действовать с 15 июля
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

С 15 июля на одной из улиц краевого центра изменили организацию дорожного движения. Водителям запретили выезжать на улицу Красных Партизан с территории многоквартирных домов №105 и №109. Также нельзя и выезжать оттуда.

- Здесь очень аварийный участок. Водители часто нарушали и поворачивали через две сплошные. Теперь на этом участке нарисовали островок безопасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Сейчас на Красных Партизан ремонтируют дорогу от улицы Академика Трубилина до Лукьяненко . По нечетной стороне уже обновили тротуар, отремонтировали парковочные «карманы» и обустроили зеленые зоны.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Красных Партизан до Круговой отремонтируют за счет экономии бюджетных средств. Дорожное покрытие планируется поменять до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Температура воды в Черном море 15 июля 2020: теплее всего в Туапсе и Сочи, холоднее – в Анапе
В Краснодаре на улице Красных Партизан изменят схему движения
Сгубила алчность: Экс-глава санатория в Туапсинском районе вернет похищенные у государства 280 млн рублей
Главный архитектор Краснодара написала заявление в полицию из-за поступающих угроз
Ливень в Адыгее 14 июля: пострадало имущество 838 человек
Около парка «Краснодар» утонула машина из-за ливня
В Краснодаре открылась выставка фоторабот Виктора Мальчевского
В Сочи у берега замечен мощный смерч
На Кубани проверили работу джиппинговых предпринимателей
В Краснодаре во время непогоды рухнуло дерево
Прокуроры на Кубани в первом полугодии 2020 года помогли вернуть работникам 244 миллиона рублей долгов по зарплате
На Кубани полиция поймала браконьера за незаконной ловлей длиннопалых раков
В Сочи спасли редкую краснокнижную черепаху
С Кубани в Архангельскую область на поезде доставили раритетный советский танк
Житель Дона задержан за мошенничество при покупке КамАЗа на Кубани
На Кубани валовой сбор зерновых достиг 7,7 миллионов тонн
На ремонт дорог в Крыловском районе Кубани потратят 56 миллионов рублей