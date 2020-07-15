В Краснодаре на улице Красных Партизан изменят схему движения

15 Июль 2020 2020-07-15T07:49:50+03:00

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С 15 июля на одной из улиц краевого центра изменили организацию дорожного движения. Водителям запретили выезжать на улицу Красных Партизан с территории многоквартирных домов №105 и №109. Также нельзя и выезжать оттуда.

- Здесь очень аварийный участок. Водители часто нарушали и поворачивали через две сплошные. Теперь на этом участке нарисовали островок безопасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Сейчас на Красных Партизан ремонтируют дорогу от улицы Академика Трубилина до Лукьяненко . По нечетной стороне уже обновили тротуар, отремонтировали парковочные «карманы» и обустроили зеленые зоны.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Красных Партизан до Круговой отремонтируют за счет экономии бюджетных средств. Дорожное покрытие планируется поменять до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU