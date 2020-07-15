Температура воды в Черном море 15 июля 2020: теплее всего в Туапсе и Сочи, холоднее – в Анапе

15 Июль 2020 2020-07-15T08:09:16+03:00

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«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков, 15 июля температура воды во всех курортных городах несколько дней держится на одинаковых отметках. На этой неделе в море прохладнее, чем на прошлой из-за холодного фронта, который принес дожди. Погода улучшится, и температура воды поднимется уже к концу недели.

14 июля в Сочи температура моря 27,1 градус, столько же и в Туапсе. В Геленджике море 25,8 градусов, а в Новороссийске – 25,7. Прохладнее всего вода в Анапе – здесь температура моря 25,3 градуса. Напомним, что в Анапе и Сочи предупреждали о сильных донных течениях – заходить глубоко в море нельзя.

В Азовском море сегодня не теплее. Температура воды тут на уровне с Черным морем. В Темрюке - 26,2 градуса, а в Тамани – 25,4.

ИСТОЧНИК KP.RU