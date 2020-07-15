В Краснодаре на новой дороге образовался большой провал

15 Июль 2020 2020-07-15T09:22:01+03:00

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Инцидент произошел 13 июля. На улице Красных Партизан после сильного ливня в новом асфальтобетонном покрытии на дороге образовался провал. Сейчас участок огородили, специалисты выяснят причины появления ямы.

- 13 июля на сети хозяйственно-бытовой канализации, находящейся в ведении «Краснодар Водоканал» произошел провал – в районе улицы Красных Партизан, 157-159. Сейчас яма огорожена, бригады обследуют порыв на трубе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

После проверки и ремонта трубопровода поврежденная проезжая часть будет восстановлена, добавили в мэрии.

Напомним, что на улице Красных Партизан недавно приступили к ремонту дороги. Закончить работы планировалось до конца недели. Стоит отметить, что на этой улице поменяли схему движения.

ИСТОЧНИК KP.RU