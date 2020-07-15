2020-07-15T09:37:10+03:00
Общество

Игроки регбийной «Кубани» помогли «Краснодогу»

Сейчас приют на грани закрытия
Галина КОПЫЛОВА
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Игроки «Кубани» - постоянные участники благотворительных и социальных акцийИгроки «Кубани» - постоянные участники благотворительных и социальных акций
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Зная, сложную финансовую ситуацию краснодарского приюта для животных «Краснодога», регбисты женской и мужской команды решили прийти на помощь. Игроки посетили приют и передали четвероногим друзьям корм, наполнители и санитарные принадлежности.

- Эти животные нуждаются в нас, - рассказала после посещения приюта капитан команды Евгения Котова. – Здесь не получится оставаться равнодушными, и главное, каждый из нас в состоянии оказать им посильную помощь. Ведь это совсем не сложно – привезти корм, лекарства, перечислить небольшую сумму денег. И мир вокруг нас станет чуточку добрее.

Спортсмены сказали, что ни раз еще посетят приют

Спортсмены сказали, что ни раз еще посетят приют

Приют «Краснодог» посетил капитан мужской команды «Кубань» Владимир Аксенов, и игроки - Дарья Лушина и Анастасия Прокудина.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что крупный приют для животных закрывался на карантин. Руководство говорило о том, что если не удастся погасить долги, то приют может закрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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