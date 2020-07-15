Игроки регбийной «Кубани» помогли «Краснодогу»

15 Июль 2020 2020-07-15T09:37:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Зная, сложную финансовую ситуацию краснодарского приюта для животных «Краснодога», регбисты женской и мужской команды решили прийти на помощь. Игроки посетили приют и передали четвероногим друзьям корм, наполнители и санитарные принадлежности.

- Эти животные нуждаются в нас, - рассказала после посещения приюта капитан команды Евгения Котова. – Здесь не получится оставаться равнодушными, и главное, каждый из нас в состоянии оказать им посильную помощь. Ведь это совсем не сложно – привезти корм, лекарства, перечислить небольшую сумму денег. И мир вокруг нас станет чуточку добрее.

Спортсмены сказали, что ни раз еще посетят приют

Приют «Краснодог» посетил капитан мужской команды «Кубань» Владимир Аксенов, и игроки - Дарья Лушина и Анастасия Прокудина.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что крупный приют для животных закрывался на карантин. Руководство говорило о том, что если не удастся погасить долги, то приют может закрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU