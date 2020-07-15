Проект Стратегии «Краснодар-2030» вынесли на финальные слушания
Публичные слушания по проекту Стратегии «Краснодар-2030» пройдут 15 июля. В них примут участие представители общественности, эксперты, активные жители краевого центра.
- Публичные слушания начнутся в 11 часов утра в актовом зале администрации Западного округа. Это заключительный этап перед утверждением Стратегии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.
Уже прошли четыре открытых встречи, на которых обсуждалось, как будет развиваться отраслевая структура экономики города, поднимался комплекс вопросов в области строительства, ЖКХ, городской среды и экологии, также говорилось о сферах развития жителей и обеспечение потребностей быстро растущего города.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что авторы Стратегии-2030 предлагали построить в Краснодаре подземное метро. Также на обсуждениях стало известно о том, что в городе хотят построить новую ТЭЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU