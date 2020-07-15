В Сочи мужчина серьезно травмировал ногу на «диком» пляже
В Сочи местный житель серьезно повредил ногу на диком пляже в районе 73 километра.
- Сотрудники МЧС России прибыли на место происшествия, положили мужчину на носилки и транспортировали пострадавшего к автомобилю неотложки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Мужчина спускался к морю по крутому склону и упал на острые камни.
Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», вечером 11 июля на пляже «Светлячок» в Сочи 46-летний местный житель упал в трещину в буне и напоролся ногой на торчащую арматуру. Мужчина получил получил глубокую рану мягких тканей. С пляжа его увезла неотложка.
ИСТОЧНИК KP.RU