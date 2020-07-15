2020-07-15T10:35:57+03:00
Общество

В Сочи мужчина серьезно травмировал ногу на «диком» пляже

Спасатели транспортировали местного жителя до автомобиля «скорой помощи»
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи мужчина серьезно травмировал ногу на «диком» пляже. Фото: @mchs.sochiВ Сочи мужчина серьезно травмировал ногу на «диком» пляже. Фото: @mchs.sochi
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В Сочи местный житель серьезно повредил ногу на диком пляже в районе 73 километра.

- Сотрудники МЧС России прибыли на место происшествия, положили мужчину на носилки и транспортировали пострадавшего к автомобилю неотложки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мужчина спускался к морю по крутому склону и упал на острые камни.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», вечером 11 июля на пляже «Светлячок» в Сочи 46-летний местный житель упал в трещину в буне и напоролся ногой на торчащую арматуру. Мужчина получил получил глубокую рану мягких тканей. С пляжа его увезла неотложка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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