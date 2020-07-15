На Кубани в ДТП погибли два подростка

15 Июль 2020 2020-07-15T10:38:12+03:00

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Смертельная авария произошла вечером 14 июля в Красноармейском районе. По предварительным данным 37-летний водитель на «Мерседес Вито» не выдержал безопасную дистанцию и влетел впереди идущий мопед. В результате ДТП 15-летний водитель двухколесного транспорта и его 14-летний пассажир погибли на месте.

- В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция Кубани призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности несовершеннолетних водителей мопедов и скутеров.

Стоит отметить, что на дорогах Краснодарского края 14 июля произошло 14 ДТП, в которых погибли пять человек. В числе аварий два наезда на несовершеннолетних велосипедистов.

ИСТОЧНИК KP.RU