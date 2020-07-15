Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 15 июля 2020 увеличилось на 65

15 Июль 2020 2020-07-15T11:14:23+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Краснодарском крае на 15 июля 2020 года. Оперативный штаб продолжает публиковать данные по коронавирусу. В сводке сообщается, что за минувшие сутки инфекцией заразились 65 жителей Кубани в возрасте от пяти до 88 лет. Среди заболевших 39 женщин и 26 мужчин.

- За последние сутки в Краснодаре заболели 40 человек. А Сочи коронавирус выявили у шести пациентов, в в Белореченском районе – у семи. Четыре человека подхватили инфекцию в Северском районе. В Динском районе зафиксировали три случая заболевания. Два жителя заболели в Калининском районе. По одному случаю отмечено в Лабинском, Крыловском и Усть-Лабинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что среди заболевших – девять детей. Они находятся в больницах в Краснодаре, Калининском, Северском и Усть-Лабинском районах. Младшему малышу 5 лет, старшему ребенку – 15.

В настоящее время 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Еще два человека - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

ИСТОЧНИК KP.RU