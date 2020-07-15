На Кубани мужчина во время пьянки до смерти забил 27-летнюю собутыльницу
Мужчина и женщина проживали в доме на улице Восточной в селе Беноково Мостовского района.
Поздним вечером 11 июля 2020 года гражданские супруги крепко выпивали . В ходе пьянки мужчина стал предъявлять своей сожительнице претензии в ее излишнем пристрастии к алкоголю.
Дабы подтвердить свою правоту, он четырежды сильно ударил женщину в живот. На этом мужчина счел свой «воспитательный» долг исполненным и отправился спать, не догадываясь, что пробуждение будет страшным.
Проснувшись среди ночи, мужчина свою подругу уже без признаков жизни Он сообщил об этом ее родственнице, которая вызвала полицию и медиков «Скорой», которые по прибытии констатировали смерть избитой женщины от полученных травм.
Мужчина не нашел в себе смелости сразу признаться полиции в содеянном. Он сделал это позже, на допросе у следователя СК по краю.
- Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 35-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении телесных повреждений 27-летней сожительнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.
Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следствие также намерено просить суд принять решение о заключении подозреваемого под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU