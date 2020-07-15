Жительница Краснодара обманула покупателя на 20 тысяч рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T11:35:33+03:00

Она взяла за товар предоплату и перестала выходить на связь

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В дежурную часть позвонил житель Новороссийска и сообщил об обманули. Мужчина рассказал, что нашел в Интернете объявление о продаже металлоискателя. А когда отдал предоплату за товар, то продавец перестала выходить на связь.

- Злоумышленница пообещала отправить товар из Краснодара в город-герой почтовым отправлением. Она предоставила заполненную квитанцию об отправке и убедила мужчину перевести 20 тысяч рублей в качестве предоплаты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении 26-летней жительницы Краснодара возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы в суд. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU