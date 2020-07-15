В Сочи московские туристы заблудились на горе Ахун

15 Июль 2020 2020-07-15T11:40:41+03:00

Они не смогли найти дорогу ночью в лесу

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В Сочи спасатели вывели из леса двоих заблудившихся туристов. 34-летний парень и 29-летняя девушка приехали на отдых из Москвы. Они решили спуститься с вершины горы Ахун до Агурского ущелья. Но время похода не рассчитали.

В горах быстро стемнело, опустился туман, и молодые люди сбились с пути. Туристы едва успели дозвониться в «112» и вызвать спасателей, после чего сотовая связь пропала.

- Спасатели Хостинского подразделения Южного РПСО на автомобиле повышенной проходимости прибыли к слиянию рек Агура и Агурчик и начали поиск, применяя световые и звуковые сигналы. В скором времени туристы были обнаружены на тропе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Медицинская помощь москвичам не потребовалась. На служебном автомобиле МЧС их вывезли из лесной зоны в город.

ИСТОЧНИК KP.RU