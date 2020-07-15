Краснодар один из первых в России выйдет из кризиса после пандемии коронавируса

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Напомним, сегодня, 15 июля, в администрации Западного округа краевого центра проходят финальные слушания по проекту Стратегии «Краснодар-2030». На заключительном этапе утверждения документа эксперты отметили, что город остается одним из самых устойчивых к кризисам.

- Краснодар выйдет из кризиса после пандемии коронавируса одним из первых в стране, - отметил разработчик Стратегии Краснодар-2030, старший менеджер одной из крупнейших консалтинговых компаний мира — «Эрнст энд Янг» Евгений Панасенко.

Эксперт уточнил, что краевой центр по-прежнему остается одним из лучших городов для инвестиций. Здесь активно развивается экономика. Также специалист отметил, что в Краснодаре налажено эффективное управление городским хозяйством, включая своевременное реагирование на проблемы города. А высокие миграционные потоки и положительный естественный прирост населения пополняют трудовые резервы.