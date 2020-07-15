Директор компании в Краснодаре оштрафован на миллион за предложение взятки в 50 тысяч рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T12:48:48+03:00

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В Краснодаре у компании, занимающейся электромонтажными работами, по решению суда за долги был арестован автотранспорт.

Директора компании это обстоятельство огорчило до такой степени, что он обратился к заместителю начальника отдела судебных приставов Западного округа краевого центра с предложением.

Предложение заключалось в том, что приставы за 50 тысяч рублей наличными изменят порядок хранения арестованных судом автомобилей так, чтобы ими все же можно было пользоваться в работе.

Однако, представитель руководства отделом приставов от предлагаемой взятки не только отказался, но и сообщил о таком предложении в правоохранительные органы.

- В настоящее время руководитель предприятия привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

В связи с выявленными нарушениями прокуратура округа в отношении общества возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), по результатам рассмотрения которого судом ему назначен штраф в размере 1 миллион рублей,- сообщает прокуратура региона.

Как отмечается в сообщении надзорного ведомства, миллионный штраф выплачен полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU