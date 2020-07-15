2020-07-15T13:14:12+03:00
Общество

Многодетные семьи на Кубани земельные участки сразу получат в собственность

В краевой закон внесены важные изменения
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На 41 сессии ЗСК в Краснодаре. Фото администрации ККНа 41 сессии ЗСК в Краснодаре. Фото администрации КК
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Важные изменения внесены в региональное законодательство по части выделения земельных участков многодетным семьям. Об этом стало известно в ходе очередной сессии ЗСК.

Отныне семьи с тремя и более детьми-а таких в крае более 80 тысяч, смогут получить участки без привязки к своему населенному пункту, а в любом сельском районе края.

Кроме того, теперь такие участки будут сразу выделяться семье в собственность , а не в аренду, как ранее. Таким образом, семья сразу получает актив, который можно продать, приобретя взамен дом или квартиру.

За последние 10 лет на Кубани правом получения земли воспользовались 16 с половиной тысяч семей. Теперь они смогут переоформить эти участки в собственность.

Такие решения власти края приняли после обращения многодетных семей к главе региона Вениамину Кондратьеву в начале июня этого года.

– Наша задача – не землей обеспечить, а жильем. Фактически с участками, которые ранее выделялись многодетным семьям, ничего нельзя было сделать. Люди оценят это решение. Им важно понимать, что власть слышит и решает их проблемы, – отметил Вениамин Кондратьев в своем выступлении на сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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