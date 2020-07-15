Краснодарский край не будет сокращать расходы на социальные нужды в 2020 году

15 Июль 2020 2020-07-15T13:40:42+03:00

Расходы на социальные статьи в крае сокращаться не будут. Фото администрации КК

Все важнейшие социальные направлении будут профинансированы в полном объеме

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Из-за карантинных ограничений в первой половине 2020 года бюджет региона потерял около 15 миллиардов рублей. По итогам года эта цифра увеличится вдвое. Такие оценки прозвучали на сессии ЗСК в Краснодаре 15 июля.

Краевой бюджет приходится оптимизировать, учитывая эти обстоятельства.

При этом перераспределение расходов произошло в основном за счет отмены спортивных, культурных и прочих мероприятий, за счет нереализованных из-за пандемии программ и контрактов .

Кроме того, по решению руководства страны край уже получил 6,8 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов.

В своем выступлении на сессии ЗСК губернатор Кубани Вениамин Кондратьев особо подчеркнул, что оптимизация не затронет статей расходов на социальные нужды, образование и здравоохранение.

– 3 млрд рублей направляем на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, если помощь понадобится нашим муниципальным образованиям. Еще 7 млрд рублей остаются в краевом бюджете в качестве резерва. Если он не понадобится, распределим по существующим программам,- отметил глава региона.

Сокращение расходов не коснется и строительства важных социальных объектов. В 2020 году на строительство школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений в бюджете заложено 32,5 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

.– На этом мы экономить не будем. Кроме того, 1,6 млрд рублей дополнительно направляем на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Федеральная поддержка составит 5,3 млрд рублей, – сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU