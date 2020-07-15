2020-07-15T13:49:58+03:00
Звезды

В станице Ленинградской ДК получил световое оборудование на 1 млн рублей

Освещение здесь не меняли 40 лет
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае на обновление технической базы учреждений культуры выделили 550 млн рублей. По краевой программе Дом культуры станицы Ленинградской получил новое световое оборудование на миллион рублей.

- Система освещения сцены, смонтированная еще в 1980 году, давно нуждалась в серьезной модернизации. Новые современные светодиодные приборы сделают более зрелищными и яркими проводимые здесь праздники и концерты, повысят энергоэффективность сценического освещения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новопокровском районе три ДК получили новое оборудовании. Здесь купили акустические системы, оборудование для демонстрации мультимедиа, вокальные радиосистемы, микрофоны. На все потратили 600 тысяч рублей.

Также сообщалось о том, что в Туапсинском районе к осени в отремонтируют два Дома культуры. На эти цели выделили более 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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