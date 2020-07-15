2020-07-15T15:13:34+03:00
Общество

Армавирский филиал «Россети Кубань» присоединил к сетям 326 объектов социальной сферы и АПК

Суммарная максимальная мощность новых потребителей составила более 7,6 МВт
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: АО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети»).Фото: АО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети»).
Изменить размер текста:

С начала 2020 года специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань» построили и реконструировали более 13 км линий электропередачи, а также 10 трансформаторных подстанций. К слову, за истекший период времени в организацию поступило около 250 заявок на подключение. Как отмечают в самом филиале, большинство из них подали собственники жилья – на присоединение частных домов.

Но кроме физлиц к компании обратились и индивидуальные предприниматели. Юрлица в своих заявлениях указывали, что хотят присоединить к линиям электропередач свои хозяйства, а также помещения складов и торговые стационарные объекты.

Другая часть поступила от местных властей – подать электричество необходимо к объектам социально-бытовой инфраструктуры, здравоохранения, а также уличного освещения. По свежим подсчетам, в настоящее время Армавирским филиалом уже подключено 12 сельскохозяйственных объектов в нескольких муниципальных образованиях – Гулькевичском, Кавказском, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах Краснодарского края.

– Технологическое присоединение – одно из ключевых направлений деятельности предприятия. Эти работы позволяют не только ежегодно подключать к электросетям компании тысячи новых потребителей, но и создавать благоприятные условия для социально-экономического развития районов Кубани, – подчеркивает директор Армавирских электросетей Дмитрий Рязанцев.

Оформить заявку на технологическое присоединение легко: необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете» на официальном сайте компании (www.kubanenergo.ru) или Портале ТП.РФ (www.портал-тп.рф). Также на все вопросы могут ответить специалисты Центра обслуживания потребителей филиала по телефону 8(86137)6-98-03 или контакт-центра компании «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самозанятые жители кубани могут пользоваться мерами господдержки
В Анапе прокуратура добилась выделения жилья для детей-сирот
Начальник одного из отделов полиции Геленджика попался на крупной взятке
Житель Кубани нашел в уборной и присвоил чужое золотое кольцо
Мошенник под видом банкира украл почти 200 тысяч с карты жительницы Сочи
Армавирский филиал «Россети Кубань» присоединил к сетям 326 объектов социальной сферы и АПК
В Краснодаре презентован каталог одежды для школьников и учеников казачьих классов
Насильник 9-летней девочки на Кубани предстанет перед судом
В станице Ленинградской ДК получил световое оборудование на 1 млн рублей
Краснодарский край не будет сокращать расходы на социальные нужды в 2020 году
Многодетные семьи на Кубани земельные участки сразу получат в собственность
Директор компании в Краснодаре оштрафован на миллион за предложение взятки в 50 тысяч рублей
Краснодар один из первых в России выйдет из кризиса после пандемии коронавируса
В Сочи московские туристы заблудились на горе Ахун
Жительница Краснодара обманула покупателя на 20 тысяч рублей
ВТБ: жители Юга активнее всего пользовались кредитными каникулами
На Кубани мужчина во время пьянки до смерти забил 27-летнюю собутыльницу
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 15 июля 2020 увеличилось на 65
На Кубани в ДТП погибли два подростка
В Сочи мужчина серьезно травмировал ногу на «диком» пляже