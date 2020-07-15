Армавирский филиал «Россети Кубань» присоединил к сетям 326 объектов социальной сферы и АПК

15 Июль 2020 2020-07-15T15:13:34+03:00

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С начала 2020 года специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань» построили и реконструировали более 13 км линий электропередачи, а также 10 трансформаторных подстанций. К слову, за истекший период времени в организацию поступило около 250 заявок на подключение. Как отмечают в самом филиале, большинство из них подали собственники жилья – на присоединение частных домов.

Но кроме физлиц к компании обратились и индивидуальные предприниматели. Юрлица в своих заявлениях указывали, что хотят присоединить к линиям электропередач свои хозяйства, а также помещения складов и торговые стационарные объекты.

Другая часть поступила от местных властей – подать электричество необходимо к объектам социально-бытовой инфраструктуры, здравоохранения, а также уличного освещения. По свежим подсчетам, в настоящее время Армавирским филиалом уже подключено 12 сельскохозяйственных объектов в нескольких муниципальных образованиях – Гулькевичском, Кавказском, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах Краснодарского края.

– Технологическое присоединение – одно из ключевых направлений деятельности предприятия. Эти работы позволяют не только ежегодно подключать к электросетям компании тысячи новых потребителей, но и создавать благоприятные условия для социально-экономического развития районов Кубани, – подчеркивает директор Армавирских электросетей Дмитрий Рязанцев.

Оформить заявку на технологическое присоединение легко: необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете» на официальном сайте компании (www.kubanenergo.ru) или Портале ТП.РФ (www.портал-тп.рф). Также на все вопросы могут ответить специалисты Центра обслуживания потребителей филиала по телефону 8(86137)6-98-03 или контакт-центра компании «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU