Насильник 9-летней девочки на Кубани предстанет перед судом

15 Июль 2020 2020-07-15T14:45:11+03:00

Этот чудовищный случай потряс в прошлом году всю страну

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Вечером 18 ноября 2019 года 35-летний житель Новокубанского района в пьяном виде находился на детской площадке около ДК в хуторе Родниковском.

Там он встретил свою 9-летнюю соседку, которой стал высказывать претензии по поводу ее нахождения на площадке и погнался за ней.

Девочка стала убегать от мужчины, но он догнал ее и нанес ей не менее 60 ударов по голове и телу. Девочка потеряла сознание.

- После этого обвиняемый перенес ребенка за уличный туалет, где изнасиловал. Затем, злоумышленник, полагая, что в результате его действий наступила смерть малолетней девочки, с целью сокрытия совершенного им преступления, поместил потерпевшую и ее вещи в выгребную яму туалета и засыпал сверху ветками,- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

Бабушка девочки обратилась в полицию, ребенка сочли без вести пропавшим и начали поиски. В тот же день ее обнаружили живой в выгребной яме, и доставили в больницу. Позднее мать девочки была лишена родительских прав.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела. Житель Новокубанского района обвиняется в изнасиловании 9-летней девочки с использованием ее беспомощного состояния (п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ) и покушении на ее убийство (ч.3 ст.30, пп.«в,к» ч.2 ст.105 УК РФ).

- На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время,-сообщает прокуратура региона.

Уголовное дело вскоре будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU