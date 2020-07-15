В Краснодаре презентован каталог одежды для школьников и учеников казачьих классов
Новые коллекции лучших региональных производителей одежды для школьников, учеников казачьих классов, а также кадетских корпусов собраны теперь в едином издании - каталоге, презентованном в Краснодаре.
В крае более 20 предприятий заняты пошивом школьной формы. При создании костюмов учитываются не только модные тренды, но и особенности климата региона.
Это крайне важно при выборе одежды для кубанских школьников и удобства обучения детей.
- Родители школьников и сотрудники школ могут ознакомиться с новыми коллекциями и убедиться в том, что форма кубанского производства действительно достойного качества и доступна по цене, – отметил глава департамента промышленной политики края Иван Куликов.
Электронная версия каталога находится на сайте департамента. Она будет периодически обновляться.
ИСТОЧНИК KP.RU