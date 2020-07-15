2020-07-15T15:19:30+03:00
Общество

В Краснодаре презентован каталог одежды для школьников и учеников казачьих классов

Пошивом такой одежды в крае заняты около 20 предприятий
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Краснодаре создан каталог школьной и казачьей формы. Фото администрация ККВ Краснодаре создан каталог школьной и казачьей формы. Фото администрация КК
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Новые коллекции лучших региональных производителей одежды для школьников, учеников казачьих классов, а также кадетских корпусов собраны теперь в едином издании - каталоге, презентованном в Краснодаре.

В крае более 20 предприятий заняты пошивом школьной формы. При создании костюмов учитываются не только модные тренды, но и особенности климата региона.

Это крайне важно при выборе одежды для кубанских школьников и удобства обучения детей.

- Родители школьников и сотрудники школ могут ознакомиться с новыми коллекциями и убедиться в том, что форма кубанского производства действительно достойного качества и доступна по цене, – отметил глава департамента промышленной политики края Иван Куликов.

Электронная версия каталога находится на сайте департамента. Она будет периодически обновляться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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