Мошенник под видом банкира украл почти 200 тысяч с карты жительницы Сочи

Мошенник украл почти 200 тысяч с карты у жительницы Сочи. Фото ГУ МВД по краю

В отдел полиции Лазаревского района Сочи с заявлением обратилась местная жительница.

Женщина рассказала, что на ее смартфон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что с ее банковской карты проводятся некие подозрительные списания.

Доверчивая женщина назвала звонившему конфиденциальные данные своей карты. Результат не заставил себя ждать-уже через пару минут она получила несколько СМС-уведомлений о списании денег с карты на общую сумму более 190 тысяч рублей.

Оперативники угрозыска, с использованием специальной техники установили личность и местонахождение подозреваемого.

Как оказалось, мнимый «банкир» звонил из Иркутской области.

Именно там сочинские полицейские и задержали 20-летнего молодого человека по месту жительства и доставили в УВД Сочи.

- Сейчас следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.