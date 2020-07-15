2020-07-15T16:06:24+03:00
Общество

Житель Кубани нашел в уборной и присвоил чужое золотое кольцо

Мужчина не смог устоять перед соблазном
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На Кубани мужчина присвоил чужое золотое кольцо. Фото ГУ МВД по краюНа Кубани мужчина присвоил чужое золотое кольцо. Фото ГУ МВД по краю
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В дежурную часть полиции по Краснодару с заявлением о краже имущества обратилась сотрудница компании сотовой связи.

Девушка рассказала, что забыла в уборной золотое кольцо, стоимостью более 25 тысяч рублей, а вернувшись за пропажей, не обнаружила кольца на месте.

Оперативники угрозыска, изучив записи с камер наблюдения в здании и при входе, установили номер машины, на которой передвигался предполагаемый злоумышленник.

Ранее не судимый 35-летний житель станицы Тбилисской был задержан у себя дома.

В отделе полиции он рассказал, что приходил в офис компании для устройства на работу, после чего в уборной нашел кольцо и, не устояв перед соблазном, решил взять его себе .

- Сейчас в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято и возвращено законной владелице , - сообщает ГУВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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