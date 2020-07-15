2020-07-15T16:24:37+03:00
Общество

Начальник одного из отделов полиции Геленджика попался на крупной взятке

Полицейский обложил данью местных джипперов
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Полицейский в Геленджике попался на крупной взятке. Фото СК РФПолицейский в Геленджике попался на крупной взятке. Фото СК РФ
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44-летний и теперь уже бывший начальник одного из отделов полиции Геленджика решил обложить данью местных джипперов.

Для этого , в июне 2019 года он потребовал от своего 42-летнего знакомого передать ему взятку в сумме 1,2 миллиона рублей за не привлечение его и других джипперов к административной ответственности. Мужчина согласился, и, скинувшись с коллегами, 30 июля 2019 года передал стражу порядка часть взятки в 450 тысяч рублей, сказав что не сможет сразу собрать нужную сумму.

Полицейский милостиво «скостил» дань до 1 миллиона. 9 сентября 2019 года на очередной встрече ему передали остающиеся 550 тысяч, после чего обоих участников встречи задержали оперативники УФСБ России по краю.

Следственным отделом по Геленджику краевого управления СКР в отношении бывшего начальника отдела ОМВД России по городу Геленджику возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Экс-полицейский находится под стражей

- Расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей в возрасте от 42 до 56 лет, обвиняемых в даче взятки полицейскому группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (пункты «а,б» ч.4 ст.291 УК РФ) завершено. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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